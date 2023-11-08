Адыгея направит более 4,1 млрд рублей на дорожную отрасль в 2024 году

В республике, в частности, намерены привести в нормативное состояние более 40 км дорог и более 160 погонных метров мостов

МАЙКОП, 8 ноября. /ТАСС/. Адыгея в 2024 году направит на дорожную отрасль более 4,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам совещания по вопросам дальнейшего развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Бюджет дорожного фонда Адыгеи в 2024 году составит свыше 4,1 млрд рублей, в том числе 0,5 млрд рублей - из федерального бюджета и 3,6 млрд рублей - из республиканского бюджета. На эти средства планируется проведение ряда мероприятий в рамках нацпроекта, госпрограмм "Комплексное развитие сельских территорий" и "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя Минстроя республики Валерия Картамышева.

По нацпроекту намерены отремонтировать дороги в Майкопе (200 млн рублей) и граничащем с Краснодаром поселке городского типа Яблоновском (151 млн рублей), а также привести в нормативное состояние более 40 км региональных дорог и более 160 погонных метров мостов (1,29 млрд рублей). Отдельно в фонде предусмотрены субсидии муниципалитетам на ремонт дорог местного значения, а также средства на устройство двух автоматических пунктов весогабаритного контроля и 18 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Особое внимание Кумпилов поручил уделить ремонту дорог рядом с соцобъектами. В частности, будут обустроены тротуары вдоль автодорог, ведущих к строящимся школам в ауле Новая Адыгея, поселке Яблоновском, ауле Козет. Поручено совместно с муниципалитетами предусматривать земельные участки для укладки тротуаров, внедрять современные методики прокладки инженерных сетей.

В 2023 году финансирование строительства в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и госпрограмм в регионе превышает 4,2 млрд рублей. В общей сложности за последние пять лет в Адыгее отремонтировали и ввели в эксплуатацию 184 участка автодорог общей протяженностью 356 км, республика попала в семерку лучших субъектов страны по дорожному строительству.