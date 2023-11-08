Нефтяники Ямала заложили "капсулу времени" с посланием будущим поколениям

На мероприятии также зачитали послание от нефтяников из 1987 года

НОЯБРЬСК, 8 ноября. /ТАСС/. Ветераны нефтяной отрасли, а также руководство "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаза" заложили "капсулу времени" с посланием для будущих поколений нефтяной отрасли. Мероприятие провели в день 50-летия начала промышленной добычи на Ямале, передает корреспондент ТАСС.

"С этого события началась история промышленной добычи нефти на Ямале, а на карте страны появился новый населенный пункт - поселок Ноябрьский", - отметили в компании.

Собравшиеся также зачитали послание от нефтяников из 1987 года, которые желали современному поколению трудовых подвигов, успехов в построении социализма и роста добычи нефти.

Новое же послание посвящено планам отрасли по цифровизации и новым технологиям.

"Благодаря самоотверженному труду первопроходцев, на карте страны появился новый промышленный регион, и были заложены основы для экономического развития на многие десятилетия. Сегодня наша задача - достойно продолжать начинания предшественников и с помощью новых технологий обеспечивать стабильную и эффективную добычу. Это позволит предприятию выйти на новый уровень, а Ноябрьску и Муравленко - оставаться городами, привлекательными для работы и жизни", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Промышленная добыча нефти на Ямале впервые началась на Холмогорском месторождении, где в ноябре 1973 года был получен приток нефти из первой разведочной скважины "Р1".