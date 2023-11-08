Сийярто: Венгрия не согласна с намерением Болгарии повысить плату за транзит газа из РФ

Глава МИД страны предупредил, что внешнее давление, оказываемое на Венгрию ради того, чтобы она отказалась от российского газа, может полностью лишить ее любых поставок топлива

БУХАРЕСТ, 8 ноября. /ТАСС/. Намерение Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии и Сербии и нарушает принцип европейской солидарности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на VI Румынской международной газовой конференции в Бухаресте.

"Если мы отрежем себя от российских поставок, то не сможем обеспечить полное снабжение страны", - подчеркнул глава МИД. Он напомнил, что добыча газа в Венгрии составляет 1,5 млрд куб. м в год и ей необходимо импортировать еще 8,5 млрд куб. м, чтобы покрыть свои хозяйственные и экономические потребности. Большая часть этого объема поступает из России по газопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

Комментируя решение болгарского парламента ввести дополнительную плату за транспортировку топлива, Сийярто отметил, что "к солидарности, часто упоминаемой в европейских дебатах, следует относиться серьезно". "Ни одно государство Евросоюза не должно ставить под угрозу безопасность энергоснабжения другой страны", - сказал министр.

Он предупредил, что внешнее давление, оказываемое на Венгрию ради того, чтобы она отказалась от российского газа, может полностью лишить ее любых поставок топлива. Венгрия получает газ из России на основе долгосрочных контрактов, потому что это отвечает интересам ее энергобезопасности. "Это не имеет ничего общего с политикой, это вопрос физической реальности, и, поскольку мы несем ответственность за безопасные поставки энергии в страну, мы должны поддерживать эти отношения", - добавил Сийярто.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около 10 евро) в пересчете за МВт-ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указывается на то, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к ним, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран.

Президент Болгарии Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий на право собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, введение доплаты не соответствует принципу законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус "взноса", является ли он налогом, сбором или пошлиной.