В Чехии металлурги заявили о поддержке забастовки против экономической политики властей

Профсоюз присоединится к общереспубликанскому протесту 27 ноября, сообщил председатель KOVO Роман Дурчо

ПРАГА, 8 ноября. /ТАСС/. Чешский профсоюз KOVO, в котором состоит около 80 тыс. рабочих и служащих преимущественно предприятий металлургической промышленности, присоединится к запланированному на 27 ноября общереспубликанскому протесту профсоюзов против экономической политики правительства. Об этом сообщил журналистам председатель KOVO Роман Дурчо.

"Профсоюз KOVO присоединится 27 ноября к часовой предупредительной забастовке против действий правительства [в социально-экономической сфере]. В этот же день мы созываем [профсоюзный] митинг на Малостранской площади в Праге", - сказал он.

Решение присоединиться к протесту приняла также Ассоциация независимых профсоюзов Чехии. Она выступила организатором предстоящего пражского митинга. Лидеры обеих профорганизаций намерены и далее проводить совместные акции протеста против действий кабмина, которые, по их утверждению, ведут к обнищанию трудящихся.

Председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП), крупнейшего профобъединения страны, Йозеф Сржедула проинформировал 31 октября, что в республике 27 ноября пройдет День протестов. ЧМКП объединяет 31 профсоюз, членами которых являются примерно 270 тыс. рабочих и служащих республики с населением около 10,5 млн граждан.

В День протестов должны остаться, в частности, закрытыми двери школ и вузов республики. Учителя и преподаватели требуют от властей увеличить финансирование отрасли. Чтобы урегулировать ситуацию и обеспечить проведение бесперебойного учебного процесса, глава Минобразования Чехии Микулаш Бек на текущей и предстоящей неделе проведет встречи с лидером профсоюза сотрудников учебных заведений Франтишеком Добшиком.