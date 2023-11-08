На Ямале прогнозируют рост турпотока вдвое к 2030 году

По данным пресс-службы главы региона, показатель достигнет 430 тыс. туристов

ТАСС, 8 ноября. В Ямало-Ненецком автономном округе, который входит в Арктическую зону России, рассчитывают, что турпоток в регион к 2030 году возрастет в два раза - до 430 тыс. туристов. Достичь этого помогут новые меры поддержки туризма в округе, строительство комплекса "Рай-Из", а также появление достопримечательности ЯНАО на новой пятитысячной купюре, об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона в ответ на запрос ТАСС.

"Ежегодно турпоток показывает рост, сегодня это примерно 10% в год. За 2022 год в округе побывали более 190 тыс. туристов, ожидаем, что по итогам 2024 года Ямал посетят более 220 тыс. туристов, а к 2030 году турпоток возрастет в два раза, до 430 тыс. туристов", - сказали в пресс-службе.

Власти отмечают, что сдерживающим фактором являются сложные климатические условия - суровая зима с частыми бурями и метелями. Средняя температура января составляет от - 23 до -27 градусов, а в июле всего от +3 до +9. Арктический климат является как трудностью, так и особенностью региона. Это привлекает искушенных туристов, готовых к экстремальному виду отдыха.

Масштабные проекты

Летом наиболее популярными направлениями у туристов являются ледник Романтиков и Нефритовая долина, а зимой спросом пользуется этностойбище - посещение семей оленеводов и охота за северным сиянием. А вот в межсезонье маршруты приходится выбирать более тщательно: бывает затруднена работа транспорта, паромы могут работать с перебоями.

Наиболее масштабный туристический проект региона - кластер на территории агломерации Салехарда, Лабытнанги, Харпа и природного парка "Ингилор". "Ожидаем, что там будет открыт туристско-рекреационный комплекс "Рай-Из". Уже сейчас ведутся работы по созданию всей необходимой инфраструктуры в горах Полярного Урала и на территории природного парка "Ингилор", куда входят такие туристические локации, как Озеро Хадатаеганлор, Янгана-Пэ, Кордон Морозова, Нефритовая долина", - говорится в ответе на запрос. На горном массиве Рай-Из, который является самой популярной вершиной у туристов, появится горнолыжный комплекс: трассы различной сложности, сервисный центр с горнолыжной школой, два отеля суммарно на 300 мест с ресторанами, а также всесезонные объекты досуга.

Также разрабатывается мобильное приложение природного парка "Ингилор", аккумулирующее картографическую информацию, маршруты с категоризацией, правила поведения, ограничения по метеоусловиям, оформление разрешений на посещение, уведомлений МЧС о выходе группы.

"Ямал становится дружелюбнее для туриста с каждым годом, главный эффект нашей работы выражается не в растущем количестве путешественников, а в улучшении качества обслуживания каждого гостя, росте узнаваемости региона и простоты организации путешествия", - пояснили в пресс-службе.

Точка притяжения

Ранее в октябре Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. На оборотной стороне обновленной купюры в 5 тыс. рублей изображена стела "66-параллель" или "Полярный круг" в Салехарде. Власти региона считают, что это станет для многих туристом поводом съездить на Ямал.

"Надеемся, что фотография с новой купюры у стелы станет еще одной традицией путешественников. Наверное, это послужит поводом съездить на Ямал и сделать памятное фото у стелы "Полярный круг", тому пример - прирост туристов в Хабаровск - город, который прежде красовался на купюре", - сказали в пресс-службе.

Сейчас посещение стелы включили в каждую обзорную экскурсию или тур с программой в столице. Церемония пересечения Полярного круга является приветственным ритуалом для каждого, кто приехал на Ямал впервые. После пересечения - выдается памятный сертификат.

Поддержка отрасли

В 2023 году власти переработали меры поддержки туристических предприятий. "Как нам кажется, успешными региональными проектами в рамках поддержки турбизнеса являются Акселератор проектов в сфере туризма ЯНАО и грантовый конкурс в рамках региональной конференции по туризму. Участие в окружном конкурсе турпроектов "Гранты в сфере туризма" теперь доступно для субъектов МСП по принципу "одного окна" через Фонд "Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО "Мой Бизнес". Также теперь общий объем грантового фонда увеличился с 7 до 27 млн рублей, а максимальная сумма поддержки на один проект теперь составляет 10 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Ежегодно в конкурсе проектов принимают участие региональные туроператоры, представители гостиничного бизнеса и иные участники туристического рынка. За 12 лет проведения конкурса рассмотрено более 440 проектов, финансовую поддержку получили 64 проекта на общую сумму более 71 млн рублей.

Из ярких проектов 2023 года уже реализованы "Глэмпинг-парк. Купольный отель", на территории Приуральского района (стрелковый комплекс "Приуралье"), где для гостей созданы условия для наблюдения за Северным сиянием, придорожный гостинично-ресторанный комплекс "Северное сияние" на трассе Сургут - Салехард в Муравленко. Из более ранних успешным назвали проект "Ямал-Яха", в результате которого создан комбинированный турпродукт для водных маршрутов региона.