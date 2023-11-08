8 ноября, 14:28,
обновлено 8 ноября, 14:42

В ОАК сообщили, что почти 170 самолетов SSJ находятся в эксплуатации

Всего с 2011 года произвели 213 таких самолетов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти 170 самолетов SSJ находятся в эксплуатации на данный момент. Это следует из презентации представителя изготовителя самолета, ПАО "Яковлев" (входит ОАК), которая была представлена в ходе круглого стола на тему развития региональных перевозок в Совете Федерации.

"На сегодняшний день в эксплуатации находится 168 воздушных судов типа RRJ-95 (коммерческое название SSJ 100 - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

При этом по состоянию на конец сентября в эксплуатации находился 191 такой самолет. Всего произведено с 2011 года 213 самолетов SSJ. 

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