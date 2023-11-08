Сбер пересмотрел работу нейросети после претензий депутатов

Банк ранее призвали проверить законность генерируемого контента

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк был вынужден скорректировать работу своей нейросети из-за недовольства депутатов, призвавших проверить законность генерируемого контента, рассказал глава банка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis.

"У нас модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала еще купола от собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи - символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку, заранее заданную", - пояснил Греф.

По его словам, сотрудников банка даже вызывали в прокуратуру.

В апреле лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность Сбера на соответствие российскому законодательству контента, генерируемого Kandinsky 2.1.

В ответ на это нейросеть Сбербанка GigaChat заверила, что его опасения беспочвенны, и разработчики, являясь патриотами страны, делают все для ее процветания.

Сбер 24 апреля выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.