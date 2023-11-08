Венгрия договорилась с Румынией о транзите ядерного топлива из РФ для АЭС "Пакш"

Его будут доставлять на судне по Черному морю в Болгарию, там перегружать на поезд и отправлять в эти две республики

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Будапешт заключил с Бухарестом договоренность о транспортировке по румынской территории российского ядерного топлива для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Бухаресте с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужей.

"Мой румынский коллега заверил меня, что мы можем продолжать транспортировать ядерное топливо, необходимое для работы атомной электростанции "Пакш", через Румынию. Оно доставляется из России на судне [по Черному морю] в Болгарию, а там перегружается на поезд и отправляется через Болгарию и Румынию в Венгрию", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).