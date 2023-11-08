ДОМ.РФ и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве в машинном обучении

По информации госкорпорации, благодаря полученным данным сотрудники отдела проектного финансирования банка ДОМ.РФ смогут автоматизировать процессы и избежать потенциальных убытков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Yandex Cloud продолжат сотрудничество в сфере технологий машинного обучения. Соответствующее соглашение компании подписали в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

"ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилотного проекта в "технологической песочнице" от ассоциации "Финтех" - специальной платформы для тестирования IT-решений. <...> Институт развития в жилищной сфере и Yandex Cloud продолжат сотрудничество, соответствующее соглашение компании подписали в рамках Finopolis 2023". - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

По информации компании, благодаря полученным данным сотрудники отдела проектного финансирования банка ДОМ.РФ смогут автоматизировать процессы и избежать потенциальных убытков. В пилотном проекте ДОМ.РФ проанализировал новостной фон инвестиционно-строительной тематики с помощью технологии машинного обучения, благодаря которой собираются новости по заданным источникам и автоматически анализируется их тональность. Она разделяется на три категории: позитивная, негативная и нейтральная. В случае, если информационное поле компании негативное, срабатывают автоматические триггеры. Они выделяют ключевую информацию из публикаций, которая далее передается специалистам по мониторингу в отделе проектного финансирования.

По мнению управляющего директора по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака, пилотный проект показал, что ИИ-алгоритмы способны быстро и точно анализировать большие объемы информации, автоматизировать процесс анализа, обеспечивать точность и релевантность результатов, упрощая работу подразделений компании и снижая бизнес-риски. "Объемы информации сейчас значительно выросли, поэтому использование интеллектуальных алгоритмов для анализа больших массивов текста может стать эффективным способом упорядочить разрозненные сведения и получить от них пользу", - приводятся в сообщении его слова.

В рамках пилотного проекта, по информации ДОМ.РФ, технологию проверили на нескольких сотнях новостных источников. Точность выявления негативных публичных сообщений составила 97%. В дальнейшем решение планируют масштабировать, постепенно увеличивая охват.

По словам коммерческого директора Yandex Cloud Александра Черникова, партнерства между технологическими компаниями и лидерами финансового сектора помогают быстрее экспериментировать с новыми технологиями и эффективнее адаптировать предоставляемые ими возможности к бизнес-процессам и задачам.

О проекте

Для реализации пилотного проекта использовалась "технологическая песочница" ассоциации "Финтех" - закрытый технологический контур, созданный для апробации новых IТ-проектов. В случае с пилотом ДОМ.РФ и "Яндекса" была важна возможность размещения нейросети за пределами IТ-контура банка ДОМ.РФ для обеспечения регуляторных нормативов и соблюдения требований информационной безопасности банка.

Лаборатория ИИ была создана в ДОМ.РФ в 2023 году. В Институте развития активно пилотируют проекты с технологиями искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнес-процессов группы компаний. В частности, кодогенерация ускоряет разработку новых IТ-сервисов, а внедрение ИИ в консультационном центре помогает обрабатывать текстовую и голосую информацию. В рамках Единой информационной системы жилищного строительства ИИ позволяет прогнозировать срыв сроков ввода многоквартирного жилья, а также помогает определять перспективные локации для застройки в бизнес-сервисах.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.