Акцизы от никотиносодержащей продукции могут перераспределить в бюджеты регионов

Если мера будет эффективной, то ее рассмотрят и в отношении табачной продукции для борьбы с нелегальным распространением в регионах, отметили в Минфине

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ может рассмотреть частичное перераспределение акцизов от никотиносодержащей продукции в региональные бюджеты РФ. Если мера будет эффективной, то она будет рассматриваться и в отношении табачной продукции для борьбы с ее нелегальным распространением в регионах. Об этом заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов.

"Все-таки у нас предложение - рассматривать в части эксперимента сначала на эффект от таких мер в отношении никотиносодержащей продукции. Потому что в отношении никотиносодержащей продукции у Минфина на данный момент нет возражений, чтобы с учетом повышения в следующем году акцизов на никотиносодержащую продукцию, существенную, какую часть (акцизов) перераспределять уже в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации, и там уже посмотреть, как этот эффект действует в отношении никотиносодержащей продукции", - сказал Коробутов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Если это будет действительно эффективно, то будет рассматриваться и в отношении табачной", - добавил Коробутов, комментируя вопрос сенаторов о неравномерной ситуации с долей нелегального табака в регионах России.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, в том числе ввоза такой продукции в Россию. Закон был разработан для совершенствования государственного регулирования производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в РФ с установлением специализированного контроля (надзора) в этой сфере.