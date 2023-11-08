В Удмуртии установили первый оптический сортировщик ТКО

Технология способна разделять восемь категорий отходов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Первый в республике оптический сортировщик, который может разделять восемь категорий твердых коммунальных отходов, установили на Глазовском мусоросортировочном комплексе в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"Робот отечественного производства, умеет отбирать все виды пластика из смешанного потока мусора. Он распознает отходы, движущиеся по конвейеру, и "отбрасывает" их сжатым воздухом в отдельный бункер", - написал Бречалов.

Он отметил, что сортировщик может разделять восемь категорий ТКО, а некоторые разделять по цвету и типу, например, отделять пэт-бутылки от бытовой химии, масла, молочных продуктов.

Также на территории комплекса появилась линия отбора черных и цветных металлов, конвейер для досортировки, прессы для автоматического уплотнения отходов, устройства для того, чтобы разрывать пакеты и извлекать из них мусор. Благодаря этому комплекс увеличит свои объемы сортировки мусора на 22%.