Генсек ООН считает, что восстановить зерновую сделку будет сложно

Антониу Гутерриш также назвал эту задачу выполнимой

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что возобновление зерновой сделки является сложной, но выполнимой задачей.

"Это будет сложно, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса на конференции, организованной агентством Reuters. - Мы продолжаем предпринимать усилия".

Гутерриш также заявил, что, по его мнению, "идеальным вариантом стало бы, если обе страны в определенный момент обеспечили свободную навигацию в Черном море". "Но, возможно, это слишком большие мечты", - добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит старания ООН для возобновления зерновой сделки, однако усилия всемирной организации не привели к результату.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся интересов России.