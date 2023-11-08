Банк России планирует построить с ЦБ ОАЭ систему расчетов цифровым рублем

Как заявила первый зампред российского Центробанка Ольга Скоробогатова, это может произойти через год

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Банк России совместно с регулятором ОАЭ готов через год построить систему быстрых платежей и расчетов цифровым рублем для граждан и бизнеса, заявила в ходе форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Систему быстрых платежей мы отработаем и CBDC (цифровая валюта Центробанков), потому что коллеги уже готовы с цифровым рублем, и мы готовы. Если мы решим вопрос идентификации клиентов, то я думаю, что мы через год как минимум между нашими двумя странами сможем построить нормальную систему расчетов для граждан и бизнеса", - сказала она.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.