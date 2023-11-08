Минстрой указал на задержку вступления в силу налоговых льгот для СЭЗ в новых регионах

Замглавы ведомства Вадим Васильев заявил, что нормативные акты до сих пор не вступили в силу и не позволяют одну большую льготу реализовывать в полную меру

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Задержка вступления в силу льготы по налогу на прибыль для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ из-за несвоевременного принятия нормативных документов в субъектах стала основной проблемой развития СЭЗ. Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Вадим Васильев в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Нормативные акты до сих пор не вступили [в силу] и не позволяют одну большую льготу реализовывать в полную меру. По нашим данным, до сих пор отсутствуют на региональном уровне принятые законы об установлении ставки по налогу на прибыль для участников СЭЗ. Только в конце октября большинство начали эту историю дорабатывать. "Нормативки" такой нет, возможностью сократить от 0 до 13,5% налога на прибыль до сих пор участники СЭЗ не обладают", - сказал он. Васильев попросил регионы ускорить эту работу.

Ставка налога на прибыль для резидентов СЭЗ в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ, в пределах от 0% до 13,5% - входит в перечень льгот, закрепленных законом об установлении особого режима предпринимательской и иной деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Документ был принят Госдумой РФ в конце июня 2023 года.

Всего, по словам Васильева, на 3 ноября 2023 года статус участников СЭЗ в новых регионах получили 35 предприятий, из них 32 - ранее существовавшие компании и 3 новые. Из 35 организаций 20 являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Заявленный объем инвестиций резидентов СЭЗ на новых территориях - более 30 млрд рублей, в том числе 14 млрд рублей - капитальные вложения. Компании планируют привлечь к проектам около 34 тыс. сотрудников и создать более 2 тыс. новых рабочих мест, добавил замминистра.

Васильев отметил положительную динамику налоговых и неналоговых поступлений в новых регионах. "Когда планировали бюджет на начало года, мы считали, что поступления будут 48 млрд рублей налогов и неналоговых доходов. <…> Мы видим, что указанный план будет перевыполнен по этому году на 60-80%. Параллельно с бюджетным финансированием идет регистрация юридических лиц, уплата налогов и поэтапное обеление экономики. Видим в этом большой потенциал", - резюмировал он.