ДОМ.РФ назвал платформы на базе ИИ новым типом клиентов для банков

Управляющий директор по IТ и цифровой трансформации организации Николай Козак считает, что сейчас наибольшее развитие в области искусственного интеллекта получили большие языковые модели типа GPT и генеративные нейросети-художники, "умные помощники" и чат-боты

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Обслуживание устройств на базе искусственного интеллекта (ИИ) в качестве нового типа клиентов финансовых услуг станет продолжением развития технологий ИИ, сообщил управляющий директор по IТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

"В реалиях нынешнего развития генеративного искусственного интеллекта, а также инструментов машинного обучения и нейронных сетей, логичным продолжением становится концепция machine-as-a-customer - обслуживание устройств на базе ИИ в качестве нового типа клиентов финансовых услуг", - сказал он в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 .

Руководитель Лаборатории ИИ ДОМ.PФ Григорий Грязнов пояснил, что таким образом конкретный человек будет взаимодействовать не с банком, а с ИИ-сервисом. "Сейчас клиентами являются физические лица - я прихожу в банк, они поднимают мои данные и выдают кредит под определенную ставку. Внедрение ИИ-сервисов приводит к тому, что я прихожу не в банк, а на какую-то платформу, которая агрегирует предложения от множества банков, и каждый предлагает свои условия", - уточнил он. При этом, по словам представителя компании, в этому случае клиентом для банка является уже не человек, а некоторый ИИ-сервис.

По мнению Николая Козака, в ближайшие два года рынок ждет бум IТ-решений, направленных на взаимодействие одного ИИ с другим. "В России уже существует заметное количество компаний, которые специализируются на разработке и внедрении ИИ-решений, и тем самым создают благоприятную почву для инноваций в данной области. Важнейшим фактором ограничения или развития таких технологий станет законодательное регулирование. Это вопрос, который необходимо решить уже в скором времени", - уверен Козак.

По его словам, сейчас наибольшее развитие в области искусственного интеллекта получили большие языковые модели типа GPT и генеративные нейросети-художники, "умные помощники" и чат-боты, которые выступают поддержкой в принятии решений. "По модели SaaS российские нейросети ускоряют внедрение ИИ в бизнес-процессы компаний. Уже в ближайшие годы можно ожидать внедрения ИИ-технологий в широкий спектр финансовых услуг - от кредитования до инвестиционного консультирования", - подчеркнул он.

Летом 2023 года в ДОМ.РФ была запущена Лаборатория искусственного интеллекта. Сейчас в Институте развития пилотируется порядка 30 проектов на базе ИИ. Среди них - обработка документов с помощью "компьютерного зрения" (computer vision), оптимизация бизнес-процессов в рамках проектного финансирования, обработка текстовых данных (natural language processing), предиктивная аналитика по оценке рисков своевременного завершения объектов жилищного строительства. Задача пилотов - оценить перспективы технологий ИИ для дальнейшего масштабирования в рамках строительной отрасли и банковской деятельности ДОМ.РФ.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.