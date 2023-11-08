8 ноября, 15:31,
обновлено 8 ноября, 16:03

Путин подписал указ о возможности "обмена" замороженных активов

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Документ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов может быть "обменяна" на замороженные активы россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. При этом пока речь идет об обмене активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора. Условия проведения торгов по совершению соответствующих сделок будут устанавливаться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, на сегодняшний день у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей. Российские власти предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

Как поясняли ТАСС в Центробанке, сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы - это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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