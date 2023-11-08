Казахстан и Китай договорились снять барьеры в двусторонней торговле

Главное таможенное управление КНР выразило готовность снять имеющиеся ограничения на поставки термически обработанной мясной продукции из Казахстана

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Китай и Казахстан достигли договоренности снять барьеры во взаимной торговле, в частности, по ограничениям поставок термически обработанного мяса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана по итогам переговоров в Пекине главы ведомства Армана Шаккалиева с замруководителя Главного таможенного управления КНР Сунь Юйнином.

"В ходе переговоров удалось достичь договоренности по устранению барьеров во взаимной торговле. Главное таможенное управление КНР выразило готовность снять имеющиеся ограничения на поставки термически обработанной мясной продукции из Казахстана", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, представители КНР готовы посетить республику "для оценки ветеринарной службы Казахстана по контролю болезней ящура и птичьего гриппа".

В сообщении министерства отмечается, что Шаккалиев провел встречи с несколькими китайскими компаниями, которые "готовы вкладывать огромные средства для мясного производства Казахстана с целью дальнейшего экспорта на китайский рынок".

Ранее Минсельхоз Казахстана выражал надежду на возобновление экспорта мясной продукции в Китай, рассчитывает на приезд китайских экспертов для проверки ветеринарной системы Казахстана и предприятий АПК, заинтересованных в экспорте продукции.

Несколько лет назад Китай ограничил поставки мяса из Казахстана из-за вспышки ящура в республике. До введения ограничений 86 предприятий Казахстана экспортировали животноводческую продукцию в Китай. В 2022 году Казахстан произвел около 1,06 млн тонн мяса. По данным Минсельхоза, основная доля экспорта мяса приходится на Узбекистан, ОАЭ и Кувейт.