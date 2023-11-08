США поставили странам Европы 90 млн тонн СПГ с 2022 года

Как сообщил помощник американского госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, этот показатель в три раза больше, чем следующий по величине поставщик

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Американские компании поставили с 2022 года европейским странам 90 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

"С 2022 года американские экспортеры поставили в ЕС около 90 млн тонн СПГ - в три раза больше, чем следующий по величине поставщик. В прошлом году 70% экспорта американского СПГ пришлось на Европу", - утверждал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его версии, "отказ Европы от российских энергоносителей произошел гораздо быстрее, чем прогнозировалось, и знаменует собой окончательный сдвиг на международной энергетической карте".