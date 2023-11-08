ВТБ предложил ЦБ создать единый платежный QR-код для бесконтактной оплаты

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России готов "проработать" этот вопрос

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ВТБ предложил Банку России создать единый платежный QR-код, которым можно было бы проводить бесконтактную оплату вне зависимости от способа расчета, будь то карта, лицо или другой способ. Об этом на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков.

"Сегодня можно платить и картой, и QR-кодом, и лицом. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить [к терминалу для оплаты], чтобы оплатить пачку чипсов. Может быть, сделаем единый QR заодно", - сказал он.

При этом первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе форума отметила, что Банк России готов "проработать" этот вопрос. Также она добавила, что ЦБ планирует обсудить его вместе с участниками ассоциации "Финтех".

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.