В Москве ТРЦ "Новые Ватутинки" введут в эксплуатацию до конца 2023 года

Первый этаж здания займут торговая галерея, супермаркет и ресторан, второй - магазины, кафе, спа-салон, оздоровительный комплекс с бассейном и администрация

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Строительство торгово-бытового центра "Новые Ватутинки" завершается в одноименном микрорайоне Десеневского поселения Троицкого административного округа столицы. Объект возводит инвестор, общая площадь застройки составит около 13,5 тыс. кв. м, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Торгово-бытовой центр "Новые Ватутинки" представляет собой двухэтажное здание, фасады которого выполняются из структурного стекла с применением цветных панелей и жалюзи, дополненных эффектной светодиодной подсветкой. Ярким архитектурным акцентом станут декоративные опоры из окрашенного фиброцемента, поддерживающие пластичный карниз", - сказал Жидкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что первый этаж здания займут торговая галерея, супермаркет и ресторан. Второй - магазины, кафе, спа-салон, оздоровительный комплекс с бассейном и администрация. Комплекс также будет включать в себя наземную и подземную парковки. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

"Подбор арендаторов торговых площадей будет производиться с учетом всех требований жителей районов. Появится возможность в шаговой доступности приобретать как товары первой необходимости, так и другие категории продукции повседневного потребления. Значительно расширится их ассортимент. Большим преимуществом, конечно, станет создание новых рабочих мест в непосредственной близости от жилых домов", - сказал глава департамента.

Инвестиции в Новую Москву

По словам Жидкина, в последние годы инвесторы в ТиНАО активно вкладывают средства в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских объектов, торгово-развлекательных комплексов, а также в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многое другое. Они уже дали городу более 25 тыс. дополнительных рабочих мест.

"Десеневское поселение - яркий пример реализации политики комплексного развития территорий, принципа сбалансированной застройки. В этом районе построены четыре крупных жилых комплекса, и одновременно мы активно вводим социальные, культурные объекты, магазины, офисные помещения, успешно развиваем транспортную инфраструктуру. За последние два года здесь появились две магистральные автодороги, запущены новые маршруты общественного транспорта, на очереди - станция метро Троицкой линии. Реализацией этого мероприятия мы не только повысим комфорт проживания на территориях, разместив торговые и бытовые точки в шаговой доступности для жителей, но и создадим новые рабочие места", - отметил руководитель департамента.

Всего с момента присоединения новых территорий к столице в 2012 году объем привлеченных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговли приблизился к отметке в 3,5 трлн рублей. К 2035 году, по прогнозам экономистов, он достигнет 7 трлн рублей.