8 ноября, 16:12

Forbes: Трамп стал самым богатым претендентом на пост президента США

Дональд Трамп . Brendan McDermid/ Pool Photo via AP
Дональд Трамп
© Brendan McDermid/ Pool Photo via AP

Состояние политика журнал оценил в $2,6 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых богатых претендентов на высший государственный пост. Соответствующая информация приводится на сайте издания.

Так, совокупное состояние 16 претендентов оценивается примерно в $4 млрд. В список входит один миллиардер, остальные являются миллионерами.

Состояние Трампа Forbes оценил в $2,6 млрд, на втором месте оказался бизнесмен Вивек Рамасвами с $880 млн. Нынешний президент США Джо Байден занял шестое место с доходом в $10 млн. Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заработала $8 млн.

Следующие выборы главы государства пройдут в ноябре 2024 года. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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