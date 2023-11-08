Минтранс рассмотрит инициативу введения единых черных списков авиапассажиров

В "Аэрофлоте" ранее выступили за усиление ответственности для авиадебоширов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ рассмотрит инициативу по введению единых черных списков авиапассажиров. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

"Я такого письма не видел. <…> Hадо рассмотреть детали", - отметил он.

Ранее сегодня газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение "Аэрофлота" расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, добавив в них курение и мелкое хулиганство на борту.

В "Аэрофлоте" подтвердили ТАСС, что компания выступает за усиление ответственности для авиадебоширов.

По словам Чалика, необходимо продумать варианты реализации такой инициативы, потому что пассажир должен иметь возможность вернуться из пункта назначения. При этом сейчас, объяснил он, черные списки не совсем эффективны: пассажир, нарушивший правила на рейсе одной компании, спокойно пересаживается на рейсы другой.