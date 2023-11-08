В РФ откроют центр российско-китайского делового сотрудничества

Он должен появиться в Благовещенске

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Центр российско-китайского делового сотрудничества должен появиться в ближийшее время в Благовещенске. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о развитии дальневосточных городов.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти Амурской области, фондом "Росконгресс", заинтересованными организациями и представить предложения по созданию до 2026 года на территории г. Благовещенска центра российско-китайского делового сотрудничества федерального значения, в том числе конгрессно-выставочного центра, гостиницы, бизнес-центра", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремя. На исполнение данного требования Путин дал срок до 1 марта 2024 года.

Также президент рекомендовал фонду "Росконгресс" для "укрепления российско-китайского партнерства рассмотреть возможность использования площадки международной выставки-форума "Амурэкспофорум" для организации мероприятий, проводимых в рамках Восточного экономического форума". Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 1 ноября 2025 года от руководителя фонда Александра Стуглева.