ЦБ довел до банков новую схему и рекомендации по процедуре внесудебного банкротства

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что для граждан очень важна простая и удобная процедура внесудебного банкротства, которой можно воспользоваться в сложной жизненной ситуации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Банк России довел до банков новую схему и рекомендации по процедуре внесудебного банкротства. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Для граждан очень важна простая и удобная процедура внесудебного банкротства, которой он может воспользоваться в сложной жизненной ситуации. Мы уже довели до банков информацию, о вступивших в силу законодательных изменениях. А также мы дали банкам рекомендацию по активной работе с должниками, направленной на урегулирование задолженности, включая обновленную процедуру внесудебного банкротства", - пояснила она.

При этом необходимо, чтобы люди знали и о других механизмах решения проблем, с которыми они могут столкнуться при кредитовании, чтобы минимизировать риск банкротства, отметила Набиуллина.

В частности, с 1 января 2024 году для граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию, в том числе ввиду снижения дохода, на постоянной основе заработает механизм кредитных каникул, напомнила она. У заемщиков появится возможность взять такие каникулы по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев. Также с 1 января вступит закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять заемщика о рисках, если после получения кредита ему придется тратить больше половины своих доходов на обслуживание долга. Это поможет людям не брать на себя повышенные кредитные обязательства, добавила глава ЦБ.

Также с начала 2024 года вступит в силу усовершенствованный порядок информирования о расчете полной стоимости кредита с учетом дополнительных услуг при его получении (страхования жизни, здоровья и т. д.).