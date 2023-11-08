В РФ представили пилотный проект интеграции биржи с платформой для торговли ЦФА

Разработка позволит юрлицам торговать цифровыми активами через биржу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская валютная биржа и "Атомайз" (входит в группу "Интеррос") представили интерфейс первого в России пилотного проекта внебиржевого рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщили в пресс-службе компании "Атомайз".

"Это первый в России опыт бесшовной интеграции классической биржевой инфраструктуры и платформы ЦФА. Он позволит создать новый канал дистрибуции ЦФА и одновременно усилить продуктовое предложение биржи", - говорится в сообщении.

Сервис позволит юридическим лицам торговать цифровыми активами через биржу. По мысли разработчиков, фирме будет достаточно указать желаемую сумму и параметры привлечения ликвидности с помощью ЦФА, после чего "Атомайз" подготовит решение по эмиссии и передаст данные в личные кабинеты эмитента и заинтересованных инвесторов. В срок погашения обязательств смарт-контракт автоматически распределит средства среди тех, кто вложил средства в цифровой актив, добавили в компании.

Запустить сервис планируется в декабре, сначала на площадке станет доступно привлечение средне- и краткосрочного финансирования, а в дальнейшем возможно добавление ежедневных торгов и расширение перечня инструментов на базе цифровых прав.

Разработчики рассчитывают, что новый сервис поможет удовлетворить растущую потребность бизнеса в привлечении средств. "По данным Банка России на сентябрь 2023 года, объем выданных кредитов юрлицам составил 60 трлн рублей, что в три раза больше объема выпущенных облигаций. Мы видим потенциал создания рынка корпоративного кредитования на базе внебиржевой секции ЦФА в объеме порядка 250 млрд рублей в 2025 году", - отметил председатель правления Санкт-Петербургской валютной биржи Борис Ярышевский.

"Наша инфраструктура обладает функциональной зрелостью для работы с такими крупными партнерами, как биржи, банки и брокеры. Для этого у нас есть не только надежная технологическая платформа и всесторонняя экспертиза на рынке ЦФА, но и готовые к интеграции открытые API", - подчеркнула генеральный директор "Атомайз" Екатерина Фроловичева.