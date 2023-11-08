Путин: механизм банкротства граждан направлен на защиту их интересов в случае долгов

По словам президента, нужно, чтобы люди знали об изменениях в вопросах механизма внесудебного банкротства граждан

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Механизм банкротства работает для защиты интересов должников, граждане должны понимать это, отметил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Здесь (в вопросах механизма внесудебного банкротства граждан - прим. ТАСС ) есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан", - сказал глава государства и передал слово главе Минэкономразвития Максиму Решетникову для доклада о функционировании механизма внесудебного банкротства граждан.