Путин поручил проработать вопрос реконструкции ВПП аэропорта Комсомольска-на-Амуре

Речь идет в том числе о реконструкции взлетно-посадочной полосы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос возобновления воздушного сообщения с Комсомольском-на-Амуре, включая вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего в рамках Восточного экономического форума 11 сентября.

"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России и органами исполнительной власти Хабаровского края представить предложения по возобновлению воздушного сообщения с городом Комсомольском-на-Амуре Хабаровского края, предусмотрев реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома г. Комсомольска-на-Амуре (Хурба)", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующие предложения должны быть подготовлены до 1 июня 2024 года.

На совещании министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что Комсомольск-на-Амуре - столица авиастроения, мастер-план развития города делает упор на обеспечение транспортной доступности, обновление общественного транспорта, создание объектов культуры и общественных пространств. Основные объекты мастер-плана - это реконструкция аэропорта и запуск скоростного электропоезда до Хабаровска, а также реконструкция социальных объектов.

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре находится в 17 км от города, является аэропортом регионального значения.

Также список поручений предписывает в срок до 1 февраля 2024 года рассмотреть возможность предоставления в собственность акционерному обществу "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" земельного участка, расположенного в Хабаровске в районе ул. Локомотивной, в целях реализации программы "Дальневосточный квартал".