8 ноября, 16:54,
обновлено 8 ноября, 17:13

В РФ могут увеличить субсидии на авиарейсы по маршруту Анадырь - Москва - Анадырь

Международный аэропорт Анадырь. Марина Лысцева/ ТАСС
Международный аэропорт Анадырь
© Марина Лысцева/ ТАСС

Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение кабмину, срок исполнения которого установил до 1 мая

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти РФ могут увеличить объемы субсидий на авиаперевозки пассажиров из Чукотки в Москву и обратно, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по развитию дальневосточных городов.

"Правительству РФ представить предложения по увеличению объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление перевозок пассажиров по маршруту Анадырь - Москва - Анадырь в целях повышения доступности воздушных перевозок для жителей Анадырской городской агломерации", - указано в документе.

Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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