В Дагестане в 2025 году намерены модернизировать три газораспределительные станции

По данным пресс-службы "Газпром межрегионгаз Махачкала", обновление объектов, в частности, позволит в период пиковых нагрузок увеличить объем поставок газа действующим потребителям в 40 населенных пунктах республики

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Три крупные газораспределительные станции модернизируют в 2025 году в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"В Дагестане модернизируют три крупные газораспределительные станции в 2025 году, а именно "Каякент", "Леваши" и "Уллубийаул". Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Манвел Мажонц", - говорится в сообщении.

Модернизация этих газораспределительных станций позволит в период пиковых нагрузок увеличить объем поставок газа действующим потребителям в 40 населенных пунктах республики, а также подключить новых.