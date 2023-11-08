В USAID заявили, что у США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Киева

По словам помощника главы Агентства международного развития США Эрин Макки, это может поставить под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее экономическую стабильность

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. США больше не располагают средствами для прямой бюджетной поддержки Киева, что может поставить под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее экономическую стабильность. Об этом заявила помощник главы Агентства международного развития (USAID) США Эрин Макки.

"В настоящее время у нас не осталось средств на прямую финансовую поддержку", - сказала дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Она уточнила, что последний транш был произведен в конце 2023 финансового года.

"Без дальнейшего финансирования правительству Украины придется принимать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег или невыплата зарплат, что может привести к гиперинфляции и серьезно подорвать военные возможности, - отметила Макки. - Если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, партнерские организации на Украине будут вынуждены сократить число получателей гуманитарной помощи на 75% или вовсе свернуть гуманитарные программы".

Дипломат заявила, что обеспечение "экономической стабильности Украины так же важно, как и победа на поле боя". Она отметила, что у украинского правительства "не осталось ресурсов для заботы о своем народе и для управления", поскольку Киев "тратит весь национальный бюджет на военные нужды".