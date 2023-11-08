Мантуров сообщил, что доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках составила почти 70%

Как заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ, только в 2023 году зарегистрировали более 40 таких лекарственных средств

МОСКВА, 8 ноября./ТАСС/. Доля отечественных препаратов для онкозаболеваний в госзакупках достигает почти 70%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с вице-премьерами.

"Только в нынешнем году зарегистрировано более 40 препаратов для лечения онкозаболеваний. При этом больше половины всей номенклатуры данного сегмента выпускается по полному циклу. А в целом доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении уже приближается к 70%", - сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что отпускная цена российских аналогов часто в 1,5-2 раза ниже, чем у импортных. Так, благодаря выпускаемым компаниями "Биокад", "Фармасинтез" и "Биохимик" аналогам леналидомида экономия может достигать 3 млрд рублей в год. "Этот эффект будет еще более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарственных препаратов", - добавил Мантуров.

О поддержке

Для разработки лекарств, которые пока не производятся в РФ, до конца года будет запущен новый механизм поддержки - "продукты на полку".

"Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладатели которых - компании из недружественных стран. Если в нарушение международных норм они прекратят по какой-то причине поставки, мы оперативно запустим в производство эти лекарства", - отметил Мантуров.

Субсидия прежде всего предназначена для нескольких лекарств из перечня 49 импортных онкопрепаратов, включенных в проект технологического суверенитета фармотрасли. "Хотел бы отметить, что по восьми позициям из этого списка у нас уже есть регистрационные удостоверения, и столько же - в очереди на получение. Остальные препараты в стадии исследования и разработки", - заключил вице-премьер.