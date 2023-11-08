Путин поручил проработать вопрос единого морского коридора по СМП

Предложения необходимо подготовить до 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, региональным властям и госкорпорации "Росатом" проработать вопрос формирования единого морского транспортного коридора от Северо-Запада РФ до Дальнего Востока. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего в рамках Восточного экономического форума 11 сентября.

"Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов РФ представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути", - говорится в документе. Крайний срок подготовки предложений - 1 апреля 2024 года.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков неоднократно отмечал значимость этого морского пути для экономики РФ. При его использовании сроки доставки товаров из Восточной Азии до Западной Европы могут быть короче альтернативных на 40%. Для полноценного круглогодичного использования пути нужно ледокольное сопровождение, весь атомный ледокольный флот находится в ведении ФГУП "Атомфлот" (госкорпорация "Росатом").