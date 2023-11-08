ЦБ считает необходимым защитить права граждан, берущих рассрочку в магазинах

Речь идет в том числе о вопросах объемов неустоек и пени

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Банк России считает необходимым защитить права граждан, которые берут рассрочку в магазинах, в том числе в вопросах объемов неустоек и пени. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Сейчас пока слабая защита человека при использовании сервисов рассрочки, которые быстро развиваются. Магазины предлагают людям товары в рассрочку, но по сути это кредит, и он не подпадает под регулирование, как потребительский. То есть человек ничем не защищен, в том числе в вопросе объемов неустоек, пени и так далее", - пояснила глава ЦБ.

По ее мнению, берущего рассрочку человека необходимо защищать так же, как и того, кто берет классический кредит. "Сама по себе рассрочка - это нормальный, полезный и технологичный продукт. Но важно, чтобы человек, который берет рассрочку, был так же защищен, как и тот, кто берет классический кредит. Поэтому в данном направлении также нужны законодательные нормы", - подчеркнула Набиуллина.

Ране руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщал, что регулятор видит практики, когда в договоры о рассрочке (BNPL - "покупай сейчас, плати потом") "зашиты" большие комиссии, которые клиент не осознает. Кроме того, существуют риски неучтенной долговой нагрузки клиента при выдаче рассрочки.