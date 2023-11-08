Путин поручил продлить срок действия ОЭЗ в Магадане до 31 декабря 2046 года

Доклад об исполнении поручения должны представить до 1 марта 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок действия особой экономической зоны в Магадане до 31 декабря 2046 года, сообщается на сайте Кремля. Ранее срок функционирования ОЭЗ в Магадане должен был завершиться в 2025 году.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2046 года срока функционирования особой экономической зоны на территории Магадана в его административных границах", - сказано в тексте поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2024 года.

Особая экономическая зона в Магаданской области - территория, которая расположена в административных границах города Магадана. На ней устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Помимо льготного таможенного режима, льгот на добычу полезных ископаемых, по налогу на прибыль, для участников ОЭЗ действует льготный порядок списания убытков прошлых лет на 100%.