Госдеп считает отказ ЕС от российских энергоресурсов необратимым

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт отметил, что это идет на пользу американским поставщикам энергоресурсов

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что отказ Европейского союза (ЕС) от российских энергоносителей носит необратимый характер.

"Европа, в частности, решительно отказалась от зависимости прежде всего от российского газа, которая наблюдалась до 2022 года. И я рассматриваю это как постоянное изменение ландшафта", - заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Дипломат повторил, что, по оценкам правительства США, речь идет о необратимых изменениях в энергопотреблении Европы. "Считаю, что речь идет о постоянном изменении ландшафта", - подчеркнул Пайатт.

"Это отражается в миллиардах долларов, которые страны Европы вложили в регазификационную инфраструктуру. Это отражается в контрактах, которые заключаются с американскими производителями СПГ, а также в обновленном и удвоенном стремлении Европы ускорить энергетический переход", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США. "Это также идет на пользу <...> американским поставщикам энергоресурсов, нашему лидерству в энергопереходе", - признал Пайатт. Он утверждал, что Москва использовала поставки энергоносителей за рубеж в политических целях, и это "побудило Европу переломить свою уязвимость в данной области".