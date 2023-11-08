Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Курс доллара снизился до 92,02 рубля, курс евро - до 98,51 рубля

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций провел среду в нейтральном ключе. Индекс Мосбиржи двигался в районе 2 330-2 350 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,03% - до 3 245,43 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,53% - до 1 113,03 пункта.

Курс юаня снизился на 0,054% - до 12,62 рубля, доллара - на 0,24%, до 92,02 рубля, евро - на 0,16%, до 98,51 рубля.

"На настрое покупателей сказались спад нефтяных цен и склонность рубля к укреплению. В то же время на общую динамику повлияли тяжеловесные акции "Сбера", которые прибавляли на заявлениях топ-менеджмента об ожидаемых рекордных показателях в 2024 году", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Настроения на мировых биржах по-прежнему неустойчивы. "Острая геополитика, неоднозначные европейские и китайские статданные, ожидание более продолжительного периода высоких ставок охлаждают общий риск-аппетит", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+4,88% и +2,61%), котировки НМТП (+2,82%), бумаги "Совкомфлота" (+2,55%), расписки "Глобалтранса" (+2,32%), котировки ТМК (+2,27%), обыкновенные акции Сбербанка (+1,50%), котировки банка "Санкт-Петербург" (+1,44%) и бумаги "Алросы" (+1,31%).

"Акции "Мечела" продолжали пользоваться повышенным спросом, очевидно, в ожидании увеличения закупок российского угля в Азиатском регионе. Так, на этой неделе в Индии сообщили, что хотят нарастить поставки коксующегося угля из РФ. Позитивным фактором для "Мечела" также являются надежды на улучшение долговой ситуации компании. Обыкновенные акции эмитента в среду поднялись до максимума с марта 2012 года, а привилегированные - до пика с февраля 2022 года", - поясняет аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Сбербанк, по словам его главы Германа Грефа, утвердит дивидендную политику на набсовете 5 декабря и представит ее рынку на Дне инвестора. "Банк не планирует серьезных изменений в размере и периодичности выплаты дивидендов и по-прежнему ожидает рекордной прибыли по итогам 2023 года, в том числе по всему банковскому сектору РФ. Обыкновенные акции Сбербанка в среду обновили пик с февраля 2022 года и продолжают движение в район 300 рублей", - добавляет Кожухова.

Страны G7 заявили, что не смогли согласовать санкции в отношении экспорта российских алмазов. "Главы МИД стран ЕС продолжат консультации по запрету на торговлю алмазами из РФ 13 ноября. После новостей акции "Алросы" выросли, но в целом остаются под краткосрочным и среднесрочным нисходящим давлением", - поясняет эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Русагро" (-2,79%), котировки "Газпром нефти" (-2,25%), расписки "Эталона" (-1,61%), бумаги "Сегежи" (-1,29%), акции "Северстали" (-1,11%) и котировки ГМК "Норильский никель" (-0,94%).

Расписки "Русагро" корректировались после резкого взлета накануне, обеспеченного новостями о возможном увеличения объема госсредств на развитие агропромышленного комплекса РФ, добавляет Кожухова.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 9 ноября - 3 200-3 300 пунктов, по курсу доллара - 91,5-93,5 рубля.

Freedom Finance Global прогнозирует, что индекс Мосбиржи снова покажет колебания в коридоре 3 200-3 300 пунктов, курс доллара будет торговаться в интервале 91-93 рубля, евро - 97-99 рубля, юаня - 12,4-12,9 рубля.

"Завтра инвесторы могут обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ, индекс потребительских цен КНР за октябрь и недельный ответ по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США", - отмечает Бахтин.

Четверг также будет насыщен корпоративными новостями. VK, "Ростелеком", "Софтлайн" и ТГК-1 опубликуют финансовые отчетности за III квартал 2023 года. Совет директоров "Фосагро" рассмотрит финпоказатели за 9 месяцев 2023 года. Собрание акционеров проведет Fix Price, в повестке - вопрос перерегистрации с Кипра в Казахстан.На американском рынке квартальные финансовые отчеты представят Astrazeneca, Merck и Softbank Group.