Ladoga опровергла информацию о принадлежности ей завода в Чехии

Директор ликеро-водочного завода Fruko-Schulz в городе Йиндржихув-Градец Йозеф Неедлы ранее сообщил, что завод, который, по его словам, принадлежит российской компании "Ладога", должен быть продан до конца года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российская алкогольная компания Ladoga опровергла информацию о принадлежности ей ликеро-водочного завода Fruko-Schulz в Чехии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее директор ликеро-водочного завода Fruko-Schulz в городе Йиндржихув-Градец в южной части Чехии Йозеф Неедлы сообщил информационному агентству CTK, что завод, который, по его словам, принадлежит российской компании "Ладога", должен быть продан до конца 2023 года. Уточнялось, что владелец принял это решение из-за финансовых потерь, возникших после эскалации конфликта на Украине.

"Компании ничего не принадлежит в Чехии, Ladoga не является владельцем завода Fruko Schulz, и, соответственно, продавать там ничего не может. Чешское предприятие является давним и надежным партнером компании Ladoga - поставщиком ликеров под брендом Fruko Schulz. Йозефа Неедлы мы знаем как директора предприятия, но никак прокомментировать его слова не можем", - заявили в компании.