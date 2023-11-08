В Испании решили утроить материальную помощь Палестине

И.о. главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна мобилизовала новый пакет помощи в размере €26 млн для палестинского народа

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании планирует увеличить втрое финансовую поддержку Палестине. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Мы мобилизовали новый пакет помощи в размере €26 млн для палестинского народа перед лицом гуманитарного кризиса в секторе Газа, - написал и.о. министра в социальной сети X (ранее Twitter). - Мы утроим сотрудничество с Палестиной: €48,5 млн в 2023 году".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.