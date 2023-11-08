В Псковской области на модернизацию теплосетей намерены направить 1,5 млрд рублей

Процесс планируют завершить к 2028 году

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 млрд рублей планируют направить в Псковской области на модернизацию систем теплоснабжения ведущих предприятий жилищно-коммунального комплекса региона, расположенных в Пскове, Великих Луках, а также в Бежаницком, Пыталовском и Островском районах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Более 1,5 млрд рублей будет направлено на модернизацию систем теплоснабжения в Псковской области. В регионе утверждены долгосрочные инвестиционные программы. Самой капиталоемкой стала программа Псковских тепловых сетей. Организация на обновление систем теплоснабжения готова направить 1,515 млрд рублей. На эти средства до 2028 года планируется провести реконструкцию теплотрассы, техническое перевооружение центрального теплового пункта и котельных", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, всего модернизацию проведут на пяти муниципальных предприятиях, в их числе: "Псковские тепловые сети" и "Жилкоммунсервис" Бежаницкого района, муниципальное предприятие "ЖКХ" Островского района, "Газпром теплоэнерго Псков" и "Котельная №13" в Великих Луках.

"В ближайшие пять лет также будет организована работа по реконструкции котельной в Великих Луках и реконструкции теплотрассы Пыталово общей протяженностью 475 м. Программами на эти цели предусмотрены 19 млн и почти 21 млн рублей соответственно. Программа реконструкции внешних тепловых сетей с заменой подземных участков в Бежаницком районе рассчитана до 2027 года. На эти цели муниципальное предприятие планирует направить 3,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Острове по инвестиционной программе построят тепловые сети протяженностью более 680 м. "Основными источниками финансирования являются собственные средства организаций. Только программу "Псковских тепловых сетей планируется" реализовать при поддержке из федерального бюджета. Инвестиционные программы направлены на повышение эффективности, надежности и безопасности систем теплоснабжения и улучшение качества предоставляемых населению услуг", - поясняется в сообщении.

Тема модернизации сферы ЖКХ для региона имеет крайне важное значение, так как степень физического износа объектов коммунальной инфраструктуры здесь достигает порядка 80%. Это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Западного федерального округа.