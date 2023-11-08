Путин: проблема нехватки лечебного питания не должна решаться по принципу "зубы на полку"

Глава государства отметил, что соответствующую номенклатуру товаров надо производить

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал решить проблему нехватки специализированного лечебного питания. По его словам, соответствующую номенклатуру товаров надо производить, а не действовать по принципу "зубы на полку". Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Конечно, нужно поддерживать [развитие отечественной промышленности по специальным видам питания]. Но надо понимать, как поддерживать, в какие сроки, что мы сможем сделать и должны сделать", - сказал Путин. "Вот сейчас [вице-премьер - глава Минпромторга Денис] Мантуров, когда говорил по фармпрепаратам, докладывал о том, что надо действовать по принципу "продукты на полку". Но в данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, нужно решать этот вопрос", - заявил президент.

По словам Путина, "ясно, что, если мы не производим, надо производить". "Не думаю, что это такая большая сложность. Надо только понять - когда, какие сроки, сколько стоит", - добавил он.

Производство лечебного питания

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что еще в 2022 году в РФ начали прорабатывать вопросы импортозамещения лечебного питания. Минпромторг, Минсельхоз, Миндзрав и российские производители подготовили соответствующий план по производству лечебного питания и его компонентов. Господдержка осуществляется на уровне Минпромторга и Минсельхоза.

"Акционерное общество "Биотех росва" реализует проект по налаживанию выпуска не менее 11 из 17 аминокислот, которые необходимы, они сейчас запланировали уже на конец 2025 года производство с годовым объемом 120 тонн. Здесь проекту оказана господдержка в объеме 400 млн рублей", - сказала она.

Кроме того, открытое акционерное общество "Промбит" в партнерстве с открытым акционерным обществом "Глобокит" реализует проект по производству широкого спектра аминокислот. Срок первой очереди запланирован на 2023-2024 годы, второй очереди - на 2024-2026 годы. Суммарный объем выпуска аминокислот к 2026 году - до 100 тыс. тонн, а объем инвестиций уже сейчас оценивается в 2 млрд рублей.

"Организация производства гидролизатов белка, это ЗАО "Инфаприм", которая тоже вкладывает соответствующие финансовые ресурсы, - инвестиции здесь до 2 млрд рублей, срок реализации проекта - 2024 год. Это направление, равно как и все другие, которые были сегодня озвучены, находится у нас на постоянном контроле, мы осуществляем мониторинг и за сроками, и за результатами реализации", - уточнила вице-премьер.