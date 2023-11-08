Путин призвал к контролю за качеством отечественного медоборудования

Глава государства отметил, что отечественным производителям нужно обеспечить достойные условия на рынке

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал к контролю за качеством российского медицинского оборудования и отметил, что отечественным производителям нужно обеспечить достойные условия на рынке.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании главы государства с членами правительства рассказал, что все отечественные производители медицинского оборудования, применяемого для лечения онкозаболеваний, настроены на инновационные решения. Выслушав его доклад, президент сказал: "От них нужно добиваться качества, им нужно обеспечить рынок". "Безусловно", - согласился министр, отметив, что российские специалисты "с них не слезают, если есть проблемы по качеству". "Конечно же, преференции по закупкам - это та мера поддержки, которая должна быть", - добавил Мурашко.

На мероприятии также выступил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он, в частности, рассказал, что доля отечественных препаратов для онкозаболеваний в госзакупках достигает почти 70%. Путин, заслушав его выступление, поинтересовался: "Вот это тяжелое оборудование все-таки есть отечественное?" "В наших медцентрах-то его не видно", - с укором заметил он.

Мантуров пояснил, что в отношении рентгенологического оборудования в стране сейчас закрыто почти 100% потребностей всех медучреждений, а по аппаратам МРТ уровень локализации производства пока низкий, но у Ростеха запущен отдельный проект, в рамках которого с 2025 года планируется выйти на серийный выпуск такого оборудования.