Путин поручил утвердить меры по развитию рыбопромыслового флота в Магадане

Президент России также дал поручение провести оценку социально-экономических последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительству России совместно с органами власти Магаданской области поручили утвердить комплекс мер по развитию прибрежного рыболовства в регионе и обновлению рыбопромыслового флота. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии дальневосточных городов, прошедшего 5 сентября.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Магаданской области: утвердить комплекс мер по развитию в Магаданской области прибрежного рыболовства, предусмотрев, в том числе обновление рыбопромыслового флота, используемого для данного вида рыболовства, модернизацию объектов для производства рыбной продукции, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к освоению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, определив целевые показатели такого развития до 2030 года, и обеспечить реализацию этих мер. Доклад - до 1 декабря 2023 года, далее - один раз в полгода", - говорится в тексте документа.

Также правительству России совместно с властями области поручили провести оценку социально-экономических последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного переселения жителей поселка Мяунджа. Доклад - до 1 июля 2024 года.

Как сообщал на совещании с президентом губернатор Магаданской области Сергей Носов, до начала "нулевых" рыбный порт Магадана предоставлял полный комплекс услуг по обслуживанию судов и принимал рыболовецкий флот регионов Дальнего Востока. К началу 2000-х годов причалы порта пришли в негодность, а прилегающая акватория стала небезопасной для судоходства из-за затонувших судов. Управление рыбным портом сейчас передали региону. Разработана инвестиционная декларация, приводят в порядок территорию, готовят необходимую документацию. Благодаря программе "Генеральная уборка" впервые за 30 лет в регионе приступили к очистке акватории порта от затонувших судов. Теперь впервые за многие годы небольшие рыболовецкие суда имеют возможность подойти к его причалам.

Сформирован рыбный кластер, инвесторы уже вложили более 10 млрд рублей и готовы вложить еще 10 млрд в создание новых, современных, высокотехнологичных производственных мощностей. Регион имеет уникальную возможность возродить рыбную отрасль и снова сделать ее значимой для экономики города и региона, сказал Носов, попросив помощи в строительстве гидротехнических сооружений рыбного порта.