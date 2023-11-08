Путин поручил до 1 декабря определить источники финансирования объектов порта Магадан

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, управление рыбным портом передано региону

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Магаданской области до 1 декабря 2023 года определить сроки и источники финансирования строительства объектов инженерной инфраструктуры в рыбном терминале порта Магадан, в том числе за счет бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Магаданской области определить сроки и источники финансирования строительства гидротехнических сооружений и объектов инженерной инфраструктуры в рыбном терминале морского порта Магадан, рассмотрев вопрос о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на эти цели", - говорится в документе. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября 2023 года.

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 декабря 2023 года.

Как сообщал на совещании с президентом губернатор Магаданской области Сергей Носов, до начала 2000-х годов рыбный порт Магадана предоставлял полный комплекс услуг по обслуживанию судов и принимал рыболовецкий флот регионов Дальнего Востока. К началу нового века причалы порта пришли в негодность, а прилегающая акватория стала небезопасной для судоходства из-за затонувших судов. Управление рыбным портом сейчас передано региону. Разработана инвестиционная декларация, приводят в порядок территорию, готовят необходимую документацию. Благодаря программе "Генеральная уборка" впервые за 30 лет в регионе приступили к очистке акватории порта от затонувших судов. Теперь впервые за многие годы небольшие рыболовецкие суда имеют возможность подойти к его причалам.

Сформирован рыбный кластер, инвесторы уже вложили более 10 млрд рублей и готовы вложить еще столько же в создание новых, современных, высокотехнологичных производственных мощностей. Регион имеет уникальную возможность возродить рыбную отрасль и снова сделать ее значимой для экономики города и региона, сказал Носов, попросив помощи в строительстве гидротехнических сооружений рыбного порта.