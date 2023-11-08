Стоимость военной помощи Франции для Украины превысила €3 млрд

Согласно соответствующему докладу, цена военных грузов составляет порядка €1,7 млрд

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Стоимость военной помощи, которую Франция предусмотрела для Украины с начала конфликта, составляет €3,2 млрд. Такие данные приводит AFP со ссылкой на парламентский доклад, представленный на заседании Комитета по национальной обороне Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Уточняется, что цена военных грузов составляет порядка €1,7 млрд. Эта сумма включает также стоимость ремонта и замены поврежденной техники. Еще €300 млн Париж предусмотрел на обучение 7 тыс. человек для Вооруженных сил Украины. Размер вклада Франции в "Европейский фонд мира", через который финансируются поставки оружия для Украины, составляет €1 млрд, еще €200 млн из французского бюджета зарезервировано для отдельного французского "фонда помощи Украине".

Впрочем, авторы доклада заверили, что итоговая стоимость еще будет варьироваться, потому что указанные расходы "будут разнесены во времени", в том числе по мере замены и ремонта сломанного оборудования, что будет продолжаться до 2027 года. Также конечная стоимость может уменьшиться за счет компенсации части расходов через Европейский фонд мира. AFP со своей стороны ссылается на данные Кильского института (ФРГ), согласно которым до сентября этого года Франция уже потратила €533 млн на Украину, войдя в число 15 крупнейших доноров этой страны.

К настоящему моменту Франция направила Украине самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитные комплексы Crotale. Париж также передал Киеву бронированные автомобили, легкие колесные танки AMX-10 RC, противотанковые ракеты Milan и переносные зенитные ракетные комплексы Mistral.