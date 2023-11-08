Парламент Чехии утвердил правительственные меры по экономии госбюджета

По информации CTK, налог на недвижимость в стране должен повыситься примерно в 1,8 раза

ПРАГА, 8 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии утвердил предложенный правительством республики пакет жестких мер по экономии средств государственного бюджета. За принятие документа голосовали 53 из 74 присутствовавших на заседании депутатов состоящей из 81 кресла верхней палаты. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Утвержденный 13 октября Палатой депутатов (нижней палатой) парламента Чехии пакет правительственных мер должен обеспечить в течение предстоящих двух лет экономию бюджетных средств в сумме около 150 млрд крон (примерно €7 млрд). Она будет достигнута, как отмечается, за счет значительного увеличения налогового бремени фирм и предприятий.

Кроме того, налог на недвижимость в стране должен повыситься примерно в 1,8 раза. Произойдет также повышение налогов на содержащие алкоголь напитки, сигареты и другие табачные изделия. Будут отменены 22 действующие налоговые льготы.

В связи с утверждением принципиального правительственного документа предстоит внести дополнения и изменения в более чем 60 действующих законов. В них будут отражены предусмотренные кабмином положения, касающиеся главным образом изменения налогов.

Правительство Чехии представило в мае пакет мер по экономии госбюджета. Чешские СМИ проинформировали ранее, что кабмин предложил сократить расходы на содержание госаппарата и ограничить рост окладов некоторым категориям служащих. Экономия только от этого шага составит 20 млрд крон (около €820 млн) в год.

Две ставки НДС

В Чехии вместо действующих трех ставок НДС будут введены две ставки. Сохранится пониженная ставка на основные продукты питания и товары медицинского назначения. В республике планируется пенсионная реформа, направленная на большую заинтересованность трудящихся в участии в программах пенсионного накопления. При этом предполагается финансовая поддержка получающих минимальные пенсии и тех, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.

Протесты профсоюзов

Против принятия разработанного кабмином пакета выступают профсоюзы и часть оппозиции, заявляющие об угрозе падения доходов и ухудшения жизни населения республики. Профсоюзы на 27 ноября запланировали республиканскую акцию "День протестов".

"Это будут протесты от самых жестких, а это значит забастовок, до наиболее умеренных со стороны тех [членов профсоюзов], которым закон не позволяет бастовать [например полицейским]", - проинформировал председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, крупнейшего профобъединения страны, Йозеф Сржедула.

Утвержденный парламентом правительственный пакет мэр по экономии госбюджета предстоит подписать президенту. Источники в Пражском граде информируют, что глава государства планирует поставить свою подпись под документом, после чего он вступит в законную силу.