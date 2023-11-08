В США заявили, что добиваются прекращения существования проекта "Арктик СПГ - 2"

Помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт сообщил, что страна стремится к тому, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти и газа

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Вашингтон добивается прекращения существования ООО "Арктик СПГ 2", реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, США стремятся к тому, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти и газа. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире", - отметил Пайатт.

Кроме того, по его словам, США систематически работают над тем, чтобы "снизить будущие доходы РФ" от экспорта энергоносителей. "На прошлой неделе, к примеру, мы ввели новые санкции в отношении "Арктик СПГ - 2" - ключевого проекта "Новатэка" в сфере СПГ", - заявил Пайатт. "Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта", - подчеркнул он, отметив, что Вашингтон намерен добиться этого "посредством санкций в сотрудничестве с партнерами по Группе семи и за ее пределами".

Минфин США 2 ноября включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2". Американское ведомство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил, что санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" являются оценкой профессионализма его компании.