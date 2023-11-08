В порт Махачкалы впервые за 10 лет прибыла партия импортных автомобилей

Как сообщили в порту, корабль с машинами приплыл из Ирана

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт впервые за 10 лет перевалил партию импортных автомобилей. Груз прибыл на корабле из Ирана, сообщил ТАСС заместитель генерального директора порта Хаджи-Мурад Абашилов.

"Осуществлена перевалка партии импортных машин впервые за долгий период. Корабль с машинами прибыл из Ирана. Они только приняты, их разместили на причале, еще не осуществлена процедура растаможки и транзита", - сказал Абашилов.

После перевалки груз направится уже к конечному получателю. Собеседник напомнил, что в последний раз автомобили прибывали через порт Махачкалы около 10 лет назад.

По словам Абашилова, в порту наблюдается рост общего объема переваленных грузов. С января по сентябрь 2023 года перевалка грузов выросла на 9,4% и достигла 2 млн 203 тыс. тонн. "В порту увеличен объем перевалки по стандартным грузам - это зерно, отправляемое на экспорт, перевалка рыбы в период добычи лова и импорт стройматериалов. Из-за сложившейся ситуации на рынке цемента у нас огромный запрос по цементу и стройматериалам" - прокомментировал заместитель гендиректора.