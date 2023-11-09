Кабмин обсудит ужесточение контроля за оборотом древесины

Участники заседания также планируют рассмотреть вопрос о выделении из резервного фонда правительства средств ДОМ.РФ на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным ими в рамках льготных ипотечных программ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина проведет очередное заседание.

На нем, в частности, планируется рассмотреть инициативу, направленную на введение административной ответственности за нарушение установленных Лесным кодексом РФ требований в сфере оборота древесины.

Как ранее сообщали "Известия", в рамках законопроекта предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и установить штрафы до 500 тыс. рублей за нахождение на лесных территориях спецтехники для заготовки древесины без соответствующего разрешения, отсутствие на ней систем контроля, а также за нарушение требований, предъявляемых к складам лесоматериалов. Сейчас КоАП устанавливает ответственность за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений, однако за нахождение в лесу с техникой для заготовки и транспортировки древесины без разрешительной документации санкции не предусматриваются. Таким образом, новые меры приведут к ужесточению контроля за оборотом древесины и, как ожидается, помогут сократить объем незаконной вырубки и сохранить лесные массивы.

Перечень предназначенной для вырубки спецтехники, с которой предлагается запретить находиться в лесу без разрешительного документа, ранее был утвержден правительством. В него вошли автолесовозы, лесопогрузчики, сучкорезно-раскряжевочные и погрузочно-транспортирующие лесозаготовительные машины, колесные тракторы и другая техника.

Финансовый вопрос

На заседании также планируют обсудить выделение в этом году из резервного фонда правительства средств ДОМ.РФ на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным ими в рамках льготных ипотечных программ.

Другие темы

Кабинет министров рассмотрит вопрос о наделении Минфина России новыми полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания услуг и осуществления контроля в области производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства. Кроме того, новыми полномочиями предлагается наделить еще одно ведомство - Минэкономразвития России. Ему будет предоставлено право разработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления.

Помимо этого, в повестке предстоящего заседания значится вопрос о корректировке положения о Министерстве транспорта РФ. В новой редакции документа у ведомства не будет полномочий по утверждению порядка выдачи спецразрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Как поясняется в материалах, такие изменения потребовались в связи с тем, что соответствующими полномочиями ранее было наделено правительство.

На заседании будут обсуждать законопроект, касающийся снижения административной нагрузки на предпринимателей. Как следует из материалов кабмина, речь идет об устранении дублирования полномочий полиции и надзорных органов в области производства по делам об административных правонарушениях. Соответствующие изменения предлагается внести в КоАП.

Правительство рассмотрит и другие вопросы. Среди них - наделение Росздравнадзора полномочиями по контролю за соблюдением органами исполнительной власти регионов порядка и сроков представления сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а также уточнение полномочий Росавтодора по установлению публичных сервитутов в отношении отдельных категорий земельных участков.