ГД попросила кабмин отложить вступление в силу постановления об уплате утильсбора на авто

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросил правительство РФ дать возможность гражданам, которые купили и ввезли в страну автомобиль для личного пользования вплоть до 29 октября, оплатить утилизационный сбор по старым правилам и тарифам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо на имя зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко с просьбой отложить до 31 декабря вступление в силу новых правил уплаты утилизационного сбора. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для направления письма стали многочисленные просьбы граждан, поступающие в адрес депутата Нилова, касающиеся нового порядка уплаты и взыскания утильсбора в отношении автомобилей и прицепов к ним. Изменения заработали 29 октября.

Нилов подчеркивает в письме, что в соответствии с новыми правилами, тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их на территорию РФ для личного использования с 1 августа, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц. "Итоговая сумма утилизационного сбора для тысяч граждан РФ, попавших в такую ситуацию, сопоставима как минимум с половиной стоимости приобретенного автомобиля и объективно кратно превышает финансовые возможности автовладельцев", - указал депутат.

"Учитывая во многом обоснованные претензии авторов обращений <…> прошу вас дать поручение рассмотреть возможность корректировки негативных последствий сложившейся ситуации - отложить на разумно возможный срок дату вступления в силу указанного выше постановления правительства Российской Федерации от 17.10.2023 г. № 1722, к примеру, до 31 декабря 2023 года", - говорится в тексте письма.

Кроме того, Нилов просит кабмин дать возможность гражданам, которые купили и ввезли в РФ авто для личного пользования вплоть до 29 октября, оплатить утильсбор по старым правилам и тарифам.