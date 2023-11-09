На Русском экономическом форуме обсудят вопросы технологического суверенитета

На мероприятии ожидают участие 3 тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Центральными темами первого Русского экономического форума, который с 9 по 11 ноября соберет в Челябинске не менее 3 тыс. участников, станут глобальные вопросы экономики, социальная справедливость, технологический суверенитет, сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Русский экономический форум стартует 9 ноября в Челябинске. <…> Модераторами и участниками сессий будут известные политические и общественные деятели региона и страны, к дискуссиям приглашены руководители предприятий, учебных заведений и общественных организаций. Ожидаемое количество участников форума составит не менее 3 тыс.", - сказали в оргкомитете.

По данным организаторов, 9 ноября состоится пленарная дискуссия, на которой эксперты обсудят приоритеты развития Челябинской области, взаимодействие власти и предпринимательского сообщества в регионе. Модераторами выступят заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Кроме того, в первый день состоится девять панельных дискуссий.

Следующий день форума посвятят обсуждению глобальных вопросов экономики, в числе которых дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда и другие. Пленарное заседание форума "Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России" будет модерировать заместитель главы международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев.

По информации организаторов, 11 ноября планируется пять панельных дискуссий, лекторий от работодателей, мастер-класс "Маркетинг и продвижение в соцсетях" и пленарная дискуссия "Технологический суверенитет - фундамент для страны и личной карьеры", модератором которой станет старший редактор Уральского регионального информационного центра ТАСС Артем Коваленко.

Русский экономический форум организован правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. На мероприятие приедут представители Свердловской, Тюменской и Курганской областей, Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, регионов центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург.